Reprodução/TV Globo O jornalista Rodrigo Bocardi divertiu-se com erros de digitação no jornalístico Bom DiaSão Paulo desta terça (16)

Ao que tudo indica, o SBT decidiu não seguir adiante com a contratação do jornalista Rodrigo Bocardi, ex-apresentador do Bom Dia São Paulo , após avaliar a gravidade das denúncias que levaram à demissão do jornalista da TV Globo em 30 de janeiro.

A informação foi divulgada por fontes da Folha de S.Paulo. Ao Portal iG, a assessoria de comunicação da emissora informou que nenhuma negociação foi confirmada: "O SBT não confirma nenhuma negociação!"

Bocardi foi desligado da Globo por "descumprimento de normas éticas" dentro da emissora. Em comunicado oficial, a empresa afirmou que "como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance". A demissão surpreendeu o público e gerou especulações sobre o motivo da saída repentina.

No dia seguinte ao desligamento, Bocardi se pronunciou nas redes sociais e classificou o episódio como um "susto". "E aí, pessoal, tudo bem? Sim, está tudo bem. Olha só, que dia hein! Eu quero compartilhar esse sentimento com vocês, está tudo bem. Eu não quis deixar passar tanto tempo para dar uma satisfação para vocês depois do grande susto de ontem", disse o jornalista em vídeo.

Três dias após a demissão, Bocardi voltou a publicar um vídeo, insinuando um possível retorno à televisão. "Me convidaram para [tomar] um café. [...] O que será que vem pela frente? [Estou com] um sentimento de que já, já, Rodrigo Bocardi volta já", afirmou o ex-âncora do "Bom Dia São Paulo".