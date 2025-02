Reprodução Instagram/ @pedrosales_1/ @lufreee Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Casados desde o início de janeiro, Sabrina Sato e Nicolas Prattes ainda não tiveram tempo para a lua de mel. Entre compromissos de Carnaval e gravações de novela, os pombinhos realizaram uma viagem em família após a união.

No programa Carnaval da Sabrina, focado em mostrar a rotina da artista e seus trabalhos na escola de samba, ela afirmou que ainda terá o momento especial com o amado. "Depois que eu casei eu fiz um comercial, eu provei roupa, eu não parei de trabalhar. Aí eu tive três dias só, entendeu?", relembrou ela ao falar da viagem que fez com o ator e a filha, Zoe.

“Ouvi todo mundo falando assim ‘foi de lua de mel’, primeiro que em lua de mel você não vai com filho. Foi uma viagem de família. Lua de mel a gente vai ter em março, pós Carnaval", contou a apresentadora.

Para as festividades carnavalescas de 2025, Sabrina terá dois grandes compromissos: ela ocupa o cargo de Rainha de bateria da Gaviões da Fiel e da Vila Isabel. Pela escola corinthiana, a artista irá desfilar no dia 1º de março. Já com a agremiação carioca, Sato passará pela Marquês de Sapucaí no dia 3.