Reprodução/Instagram Lexa

A cantora Lexa, de 29 anos, completou nesta sexta-feira (6) 17 dias de internação no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo. Grávida de seis meses, ela foi hospitalizada no dia 21 de janeiro após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia, uma condição que exige monitoramento constante. Apesar do quadro ser considerado de alto risco, a artista permanece estável e recebendo cuidados especializados.

Devido à internação, a equipe de Lexa confirmou o adiamento de todos os compromissos profissionais da cantora, incluindo sua participação no Carnaval pela Unidos da Tijuca. A decisão foi tomada para preservar sua saúde e a da filha, Sofia, que ela espera com o ator Ricardo Vianna, 32.

Nos últimos dias, familiares e amigos intensificaram pedidos de oração nas redes sociais. "Independente da sua religião, se puder, ore pela minha Sofia", escreveu Ricardo Vianna. "Eu imploro, peçam a Deus pela Sofia e pela Lexa", reforçou Darlin. A irmã da cantora, Wenny, também mobilizou seguidores, pedindo uma corrente do bem em prol da recuperação de ambas.