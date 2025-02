Reprodução Karla Sofía Gascón em "Emília Perez"

A editora espanhola Dos Bigotes anunciou nesta quinta-feira (6) o cancelamento do relançamento da autobiografia da atriz Karla Sofía Gascón. A decisão foi tomada após a repercussão negativa de publicações antigas da artista nas redes sociais, que reacenderam polêmicas sobre declarações controversas feitas por ela no passado. O comunicado oficial foi divulgado no perfil da editora no Instagram.

O livro, originalmente lançado no México em 2018, havia sido apresentado por Gascón à editora em novembro de 2024, com a proposta de revisão e atualização para o mercado europeu. No entanto, a descoberta de postagens em que a atriz criticava a cultura muçulmana, o movimento antirracista e até sua colega de elenco em Emilia Pérez, Selena Gomez, levou a editora a reconsiderar o projeto.

A Dos Bigotes reforçou seu compromisso com os valores de inclusão e diversidade ao justificar o cancelamento. O episódio acontece em um momento de alta visibilidade para Gascón, que ganhou destaque com sua atuação em Emilia Pérez. Ela está indicada ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar e concorre diretamente contra a brasileira Fernanda Torres na mesma categoria.