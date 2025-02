Reprodução: Instagram Davi Brito

Davi Brito utilizou as redes sociais, na última quinta-feira (6), para mostrar aos seguidores os materiais que comprou para o início das aulas na faculdade. O campeão do BBB 24 ganhou uma bolsa de graduação e escolheu Direito como curso.

O ex-reality revelou que as aulas começam no dia 24 de fevereiro. No registro, ele mostra a mochila e os produtos que adquiriu, como caderno, lápis, canetas, borrachas, tesoura, pastas, calculadora e grampeador.

Após o anúncio, os internautas repercutiram o vídeo nos comentários. "Meu orgulho. Te amo e todo sucesso do mundo", elogiou Adriana Paula, namorada do baiano."Que maravilha! Sucesso meu campeão!", parabenizou Tadeu Schmidt.

"Davi, na faculdade é só o tablet ou o notebook e o corpo", ironizou um usuário em relação à quantidade de material comprada pelo irmão de Raquel Brito. "Parece até criança com o material novo da escola", avaliou uma segunda. "Daqui a 2 meses tá indo para a faculdade sem mochila e com caneta no bolso que nem todo universitário.

Assista: