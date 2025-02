Reprodução Victor Ferreira compartilhou a reclamação em seu Instagram

O repórter da Globo e da GloboNews , Victor Ferreira, expressou surpresa com os altos preços de hospedagem para a COP30, conferência climática da ONU marcada para novembro, em Belém. Em publicação no Instagram, ele compartilhou a captura de tela de um anúncio que cobrava mais de R$ 2,2 milhões por um flat de doze dias na cidade, com o anúncio dizendo estar na promoção.

Na postagem, o jornalista ironizou o valor cobrado por uma acomodação com duas camas, um quarto, uma sala e um banheiro. “Vai ser tranquilo ir para a COP30 em Belém...”, comentou o jornalista.

O preço do imóvel, que aparece na plataforma Booking.com com um desconto de R$ 200 mil, não foi o mais caro encontrado. Uma verificação apontou que a opção visualizada por Ferreira era a terceira mais cara da lista.

O Portal iG entrou na plataforma para verificar algumas estadias para a data. Entre os valores mais altos, os 11 dias de estadia variam entre R$ 1,8 milhão e R$ 2,28 milhões. O Apto Flat - Radisson Belém aparece como a opção mais cara. Entretanto, quando mudado a data para fora da temporada, os mesmos 11 dias ficam no valor de R$ 26 mil — mais de 80 vezes maior o valor.

Booking.com Hospedagens





Booking.com Preços das estadias na COP30

Apesar dos valores exorbitantes, algumas opções mais acessíveis também estão disponíveis para o evento. Com filtros aplicados para café da manhã incluído, as opções mais baratas variavam entre R$ 979 e R$ 2.677 para os doze dias de hospedagem.

A COP30 está prevista para novembro de 2025 e deve atrair milhares de participantes, incluindo chefes de Estado, especialistas em meio ambiente e ativistas, movimentando a economia local e impactando a demanda por hospedagem na capital paraense.