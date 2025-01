Divulgação Hozier





Dono de uma voz marcante e mundialmente conhecida, o cantor e compositor irlandês Hozier, multiplatinado, nomeado ao Grammy e dono do hit “Take me to Church”, volta ao Brasil com a turnê Unreal Unearth Tour , que tem como convidada especial Gigi Perez.

Em São Paulo, o cantor se apresenta no Espaço Unimed, no dia 30 de maio; e no Rio de Janeiro o show é no Qualistage, no dia 1 de junho.

A venda de ingressos para o público geral estará disponível a partir do dia 29 de janeiro, começando às 10h online e às 11h na bilheteria oficial.

Essa será a segunda vez que o cantor se apresenta no Brasil. A primeira foi em 2024, no LollaPalooza, onde cantou seus grandes sucessos, como “Cherry Wine”, “Almost (Sweet Music)” e “Francesca”. O show do artista foi considerado por muitos críticos como um dos melhores do festival.