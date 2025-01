Reprodução/Instagram Isabel Veloso amamenta filho pela primeira vez durante tratamento contra o câncer





O pequeno Arthur, filho da influenciadora Isabel Veloso, 18, e do marido Lucas Borbas, 26, recebeu alta hospitalar neste domingo (26), quase um mês após seu nascimento prematuro em dezembro de 2024. A notícia foi compartilhada pela influenciadora nas redes sociais, onde publicou uma imagem emocionante do bebê segurando seu dedo. "Indo para casa. Obrigada, Jesus", escreveu Isabel em um Story no Instagram.

Devido ao nascimento prematuro, Arthur permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal para ganhar peso. Apesar das dificuldades, Isabel comemora a chance de amamentar o filho, o que considera a realização de seu maior sonho na maternidade.

Aos 15 anos, Isabel foi diagnosticada com câncer, e a doença voltou a se manifestar durante sua gravidez, quando ela estava com cinco meses. Em outubro de 2024, a influenciadora revelou que o linfoma havia se espalhado para os pulmões, forçando-a a retomar o tratamento ainda durante a gestação.