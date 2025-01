Reprodução Isabelli Fontana em novo registro no Instagram

A modelo Isabeli Fontana, de 41 anos, compartilhou um ensaio fotográfico neste sábado (25), em que aparece topless, exibindo suas tatuagens. A publicação movimentou as redes sociais e rendeu uma enxurrada de elogios de fãs.

No clique postado no Instagram, Isabeli aparece deitada em um sofá, vestindo apenas a parte de baixo de um biquíni com estampa de oncinha. A foto destacou duas de suas tatuagens, uma no braço e outra no tornozelo, além de sua pose descontraída.

Os seguidores não pouparam elogios nos comentários. “Pezinhos perfeitos”, escreveu um fã. Outro declarou: “Você tá tão linda”. Uma terceira seguidora afirmou: “Supermodelo que é um monumento de beleza”.