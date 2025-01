Patrick T. Fallon Incêndio em Palisades em 11 de janeiro de 2025





O grande incêndio que tem devastado Los Angeles nos últimos dias deixou um rastro de prejuízos nas cidades afetadas.

Em meio à tragédia, diversas celebridades têm mostrado solidariedade, oferecendo apoio financeiro, ações diretas e mensagens de encorajamento para ajudar na recuperação e reconstrução das áreas atingidas. Veja algumas celebridades que estão ajudando.





Beyoncé

Foto: Creative Commons Beyoncé é a maior cantora pop do século 21, segundo revista





Beyoncé, por meio da fundação BeyGOOD, destinou dois milhões e 500 mil dólares, cerca de 15 milhões de reais para um Fundo de Assistência a Incêndios de Los Angeles.





Gisele Bündchen

Reprodução/Instagram Gisele Bündchen





Gisele Bündchen lamentou a devastação em suas redes sociais e incentivou a ajuda aos bombeiros, direcionando doações para a fundação dos Bombeiros de Los Angeles.

Morando atualmente em Miami na Flórida, em seus stores ela contou: “Meu coração está partido por toda essa devastação que está acontecendo na Califórnia. Estou em orações por todos impactados por essa tragédia. Na sequência, ela afirmou que havia feito sua doação para uma fundação dos Bombeiros de Los Angeles: Vamos ajudar esses heróis da vida real a parar com essa catástrofe. Por favor, ajude da forma que você puder. Eu doei aqui, supportlafd.org.”

Harry e Meghan Markl e

Reprodução/Instagram Príncipe Harry e Meghan Markle





Harry e Meghan Markle também se uniram à causa, contribuindo com doações e visitando áreas atingidas pelos incêndios. Além disso, eles ainda estão abrigando amigos e familiares que foram prejudicados pelos incêndios ocorridos no condado de Los Angeles.

Angelina Jolie

Reprodução: Instagram Angelina Jolie





Angelina Jolie, por sua vez, tem oferecido asilo a amigos desalojados e participa ativamente de iniciativas voltadas à assistência imediata às famílias impactadas.

Jamie Lee Curtis e Christopher Guest

Reprodução Estrela de "Halloween" doa mais de R$ 6 milhões para vítimas de incêndios nos EUA





Jamie Lee Curtis, junto com seu marido Christopher Guest, doou 1 milhão de dólares para apoiar socorristas e as vítimas.

Em uma postagem no Instagram, a atriz revelou que sua família decidiu doar cerca de R$ 6,3 milhões de reais por meio da fundação familiar: “Como o incêndio ainda continua e @calfire @losangelesfiredepartment e todos os socorristas e agências envolvidos no combate ao fogo e no salvamento de vidas ainda estão trabalhando arduamente, e vizinhos e amigos estão se unindo para salvar uns aos outros, meu marido, eu e nossos filhos nos comprometemos a doar US$ 1 milhão da nossa Family Foundation para iniciar um fundo de apoio à nossa grande cidade e estado e às grandes pessoas que vivem e amam lá. Estou em contato com o governador Newsom, com o prefeito Bass e com o senador Schiff para saber para onde esses fundos devem ser direcionados para causar o maior impacto possível.”





Outros nomes, como Kylie Jenner, também anunciaram contribuições para fundações que auxiliam no combate aos incêndios e na reconstrução.

Incêndio

Um novo incêndio florestal começou a se alastrar rapidamente nesta quarta-feira (22), a cerca de 80 km ao norte de Los Angeles. As chamas já devastaram aproximadamente 5,3 km², de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

O incêndio Hughes forçou evacuações urgentes na região do Lago Castaic, com autoridades emitindo alertas de "ameaça imediata à vida" para os moradores.

Grande parte do sul da Califórnia permanece em alerta de bandeira vermelha, devido às condições climáticas extremas, marcadas por ventos fortes e secos que favorecem a propagação do fogo.