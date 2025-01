Reprodução Instagram - 24.1.2025 Luan Santana

Luan Santana, de 33 anos, foi a um hospital em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, na última quinta-feira (23). O cantor e compositor sertanejo retornou para a casa ainda ontem, após ter passado por exames na instituição hospitalar.





Procurada pelo iG Gente, a assessoria do artista confirmou à reportagem que ele foi à instituição hospitalar, mas negou que ele tivesse sido internado e detalhou que ele passou por exames de rotina. Segundo a equipe, Luan ficou apenas uma hora fora da residência e retornou logo em seguida.

Redução de shows

Luan Santana já tinha planos de reduzir parte dos compromissos artísticos neste ano, principalmente após a chegada de Serena, primeira filha dele. A bebê nasceu no dia 28 de dezembro de 2024 e é fruto da relação do artista com a influenciadora digital Jade Magalhães.





Quando a herdeira nasceu, o sertanejo cancelou um trabalho para vê-la. Tratava-se de um show em Balneário Camboriú. Como o cantor se ausentou e os espectadores já estavam no local do evento, a cantora sertaneja Lauana Prado, de 35 anos, foi escalada para substituí-lo na ocasião.