Reprodução: Instagram Chris Pratt

Chris Pratt desabafou a respeito dos incêndios que acometeram quatro regiões de Los Angeles, nos Estados Unidos. Na última quarta-feira (22), o ator da Marvel gravou um vídeo sobre o assunto e atualizou os seguidores de como as coisas estão no estado da Califórnia.

"'Têm sido algumas semanas difíceis, mas somos resilientes. Rezando por L.A. e todos os afetados, vamos superar isso juntos. Deus abençoe", escreveu ele na legenda. No registro publicado, o artista fala da ex mulher, a atriz Anna Faris, e do filho.

"É verdadeiramente devastador, como vocês sabem. O lado bom é que a minha casa foi salva, mas, ao mesmo tempo, as casas de muitas pessoas queimaram ao redor de nós e a comunidade se foi. A escola do meu filho se foi, a casa da mãe do meu filho também pegou fogo. Dúzias dos nossos amigos perderam suas casas", contou.

"Obrigada a todos por suas orações, seu apoio e sua ajuda. Tem sido inspirador ver como as nossas comunidades se juntaram. E eu darei mais atualizações agora que estamos voltando para a vida normal. Aqui vamos nós. Deus abençoe vocês, obrigado por suas orações, falo com vocês em breve", finalizou o artista.

Assista: