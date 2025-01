Divulgação Jorge Vercillo convida Ivete Sangalo para versão inédita de “Ela Une Todas as Coisas”

Jorge Vercillo lançará no dia 17 de janeiro uma nova versão de “Ela Une Todas as Coisas”, com a participação especial de Ivete Sangalo. A faixa, que agora contará com o ritmo do xote, faz parte do álbum comemorativo “JV30 – Deluxe”, que celebra os 30 anos de carreira do cantor e compositor.

Segundo Vercillo, a releitura traz um toque especial a um dos seus maiores sucessos. “Essa versão mantém a alma blues da harmonia original, mas incorpora elementos da música nordestina, como o xote. É uma fusão que enriquece ainda mais a mensagem e a emoção da canção”, afirmou.

Ivete também destacou o carinho pela música e a alegria de participar do projeto. “Eu amo essa música desde o primeiro momento que a ouvi. É de uma delicadeza a tradução do universo feminino”, comentou a artista.

Além da nova faixa, os fãs já podem conferir o trabalho audiovisual, gravado ao vivo na Concha Acústica de Salvador, como parte do espetáculo “JV30 – Show Ao Vivo”. O álbum é parte da turnê comemorativa que percorreu o Brasil ao longo de 2024, revisitando grandes sucessos das três décadas da carreira do artista.