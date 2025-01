Reprodução Sergio Marone detona Mario Frias após crítica ao prêmio de Fernanda Torres: "Fracasso"

O ator Sergio Marone rebateu críticas feitas por Mario Frias (PL-SP) ao prêmio de Fernanda Torres no Globo de Ouro. Nas redes sociais, Marone ironizou o ex-ator e atual deputado federal, destacando o "fracasso" na trajetória artística e política dele, após Frias afirmar que a vitória da atriz não representava uma conquista para o Brasil.

Mario Frias criticou Fernanda Torres, que se tornou a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, pela atuação em "Ainda Estou Aqui".

Em publicação na plataforma X (antigo Twitter), ele declarou: “O que temos ali é a autobajulação de militantes radicais da esquerda mundial, querendo dar ar de legitimidade a um filme que é uma peça de ficção e desinformação da esquerda brasileira.”

Sergio Marone respondeu compartilhando uma cena da novela "Os Mutantes: Caminhos do Coração", da Record TV, de 2008, em que Frias aparece atuando. Na legenda, alfinetou: “Deve ser duro conviver com a falta de talento e o fracasso em todas as áreas de atuação.”

"Ainda Estou Aqui"

Filha da veterana Fernanda Montenegro, nome artístico de Arlette Pinheiro Torres, a atriz recebeu o prêmio inédito graças ao trabalho no filme "Ainda Estou Aqui", dirigido pelo cineasta brasileiro Walter Salles.

A trama conta a história de Eunice Paiva, que tem a vida transformada durante a ditadura militar após o marido ser capturado pelo regime. A protagonista é interpretada por Fernanda Torres, que também está sendo cotada para uma indicação histórica ao Oscar de Melhor Atriz.

O longa é inspirado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice Paiva e do político Rubens Paiva, e tem como cenário o Rio de Janeiro da década de 1970. "Ainda Estou Aqui" mostra como a protagonista passou de dona de casa a uma figura importante na defesa dos direitos humanos no Brasil.