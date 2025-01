Reprodução/GNT Sabrina Sato relata vício com brinquedos sexuais

A TV Globo estreia nesta terça-feira (7) o especial “BBB: O Documentário – Mais que uma espiada”, que revisita momentos marcantes das 24 edições do reality show. Dividido em quatro episódios, o programa será exibido até 10 de janeiro, antes da novela "Mania de Você", e antecede a estreia do BBB 25, marcada para 13 de janeiro.

Em entrevista exclusiva ao Mais Você , Sabrina Sato relembrou sua participação no BBB 3. A apresentadora destacou como o reality impactou sua vida. “Faz muito tempo, eu era uma menina, tinha 21 anos, fiz 22 lá. Era super ingênua, pura, fui aprendendo tudo. Acho que minha vida não teria sido a mesma se não fosse o Big Brother”, afirmou.

Sabrina também comentou sobre as diferentes fases que viveu desde o programa. “Nós mulheres somos muito múltiplas, a gente tem várias versões. Então eu acho que vocês podem esperar todas [as versões]”, acrescentou. A série promete mostrar os bastidores e a evolução pessoal e profissional dos ex-participantes.

Tadeu Schmidt, apresentador atual do reality, elogiou as mudanças ao longo dos anos. “A turma que fez o BBB desde o primeiro foi trazendo novidades, ideias, e o BBB foi ganhando corpo. A tecnologia também foi avançando, então hoje em dia o programa é bastante diferente daquele de 2002. Claro que com o coração é o mesmo, que a gente fica espiando ali as pessoas, mas hoje é uma superprodução”, comentou.

O documentário conta com direção de Bruno Della Latta e apresenta cerca de 10 ex-participantes por episódio. Nomes como Grazi Massafera e Gil do Vigor estão confirmados.

Bruno destacou o impacto social do programa ao longo das edições. “Os participantes são retrato desse Brasil, desses 23 anos de Brasil pelo olhar do Big Brother”, afirmou. A proposta é conectar a trajetória do reality às mudanças culturais vividas pelo público brasileiro.