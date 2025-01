Reprodução Funkeiro MC Boladin 211 é preso sob suspeita de tentar matar a namorada de 16 anos

O cantor de funk MC Boladin 211, nome artístico de Bernardo Soares da Rosa, de 20 anos, surpreendeu os internautas nesta terça-feira (7) ao fazer uma publicação no Instagram demonstrando saudade. O funkeiro está preso desde o dia 25 de dezembro, acusado de tentativa de feminicídio contra a então namorada, de 16 anos.

Nos Stories da rede social, MC Boladin publicou um desabafo lamentando os dias na prisão: "Tô numa turnê diferente. Meu palco é um beliche de concreto. Meu público é as grade. Os contratante é o sistema do crl. Meu cachê é a ingratidão. Tô aí onde o filho chora e a mãe não vê. Louco de saudade de vocês família."

Após repercussão, a publicação atribuída ao funkeiro foi apagada. Bernardo Soares da Rosa foi preso em flagrante na noite de Natal, em Porto Alegre, durante uma briga com a namorada. Segundo relatos, a confusão teria sido motivada por ciúme.

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Civil, Bernardo teria desferido socos, chutes e coronhadas na adolescente, além de ameaçá-la de morte com uma arma de fogo. Durante a briga, a garota conseguiu se defender e feriu o cantor na perna com uma faca.

Ainda segundo os relatos, o funkeiro tentou ir até o quarto para pegar a arma de fogo que estava guardada. Nesse momento, a jovem conseguiu escapar do apartamento com a ajuda do porteiro, que acionou a Brigada Militar (BM).

A vítima registrou um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). O cantor foi autuado por tentativa de feminicídio, porte ilegal de arma de fogo e dano, já que quebrou o celular da adolescente.