Reprodução Fernanda Paes Leme explica viagem sem a filha de oito meses: "É importante"

Fernanda Paes Leme dedicou um tempo nesta terça-feira (7) para explicar a decisão de viajar sem a filha, Pilar, de oito meses. Fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio, a bebê está sob os cuidados dos avós maternos e de uma babá.

Direto de Fernando de Noronha, em Pernambuco, a atriz e apresentadora revelou aos seguidores que Pilar ficou no Rio de Janeiro com familiares, marcando a primeira viagem longa sem a companhia da filha.

“Olha como a cara está boa. Sabe por quê? Dormi! Estou dormindo muito bem aqui, para uma mãe de um bebê de oito meses isso é um luxo. Minha filha não veio. Ela está no Rio de Janeiro com a minha mãe, meu pai e a Didi, que é a babá dela. É a primeira viagem mais longa. Agora são sete dias. Estou sentindo muita saudade dela. Vejo foto e vídeo dela que a minha mãe manda o dia inteiro, mas estou bem!”, declarou.

Fernanda refletiu sobre as cobranças da maternidade, apontando a culpa que muitas mães sentem ao deixar os filhos temporariamente. “Sou muito grata por ter essa rede de apoio e poder me sentir bem, fazendo uma viagem em um lugar que gosto e sabendo que a minha filha está feliz. Estou bem e feliz. A maternidade traz muita culpa para a mãe, sensações não tão boas, mas quero dividir que estou viajando, sem a minha filha por sete dias e estou curtindo. Ela lá e eu aqui não me faz ser menos mãe. Pelo contrário, estou voltando a ser minha também. É importante.”