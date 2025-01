Reprodução Cézar Black e Rocco

Cézar Black publicou um desabafo nas redes sociais nesta terça-feira (7) informando que seu cachorro de estimação, Rocco, precisará passar pela amputação da pata esquerda após o diagnóstico de câncer nos ossos.

Pelo Instagram, o ex-BBB relatou a dificuldade de ver o animal, que considera como um filho, enfrentando problemas de saúde. “Estou desolado. Rocco é meu parceiro de uma vida inteira. Minha família mora longe, então sempre fomos eu e ele. Para mim, está sendo muito difícil lidar, mas estou tentando me manter forte. Ele vai precisar muito de mim agora, com essa limitação e adaptação a essa nova vida dele.”

O enfermeiro também aproveitou para pedir orações aos seguidores. “Peço muito que orem pelo Rocco, que desejem o melhor ao nosso filhote. Ele é um animal incrível, não faz mal a ninguém, é só amor”, completou.

Da raça pug, Rocco está sob os cuidados de Cézar Black há 10 anos. O cachorrinho ganhou destaque durante a participação do enfermeiro no "BBB 23", quando era frequentemente mencionado com muito carinho. A cirurgia de amputação está prevista para esta quinta-feira (9).