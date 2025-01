Reprodução Fotógrafo resgata ensaio nu de Fernanda Torres após vitória inédita no Globo de Ouro

O fotógrafo brasileiro Bob Wolfenson compartilhou nesta segunda-feira (6) imagens de um ensaio nu de Fernanda Torres, para homenageá-la pela vitória no Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama. Fernanda recebeu o prêmio por sua atuação em "Ainda Estou Aqui", filme dirigido por Walter Salles.

Wolfenson foi para as redes sociais relembrar momentos da parceria profissional com a atriz. “Me emocionei tanto com o filme, tão importante e necessário nos dias de hoje, como com seu discurso, sua beleza e elegância. Você estava linda no palco. Foi final de Copa do Mundo, sim!”, escreveu.

O fotógrafo destacou registros marcantes da atriz, como os ensaios realizados em 1994 e 2014, além do retrato feito em 2017 para o lançamento do livro Fim. “Obrigado por ter me dado a honra de fotografá-la tantas vezes. Você é uma grande escritora, além de uma atriz excepcional.”