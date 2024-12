Portal IG Luisa Sonza, Paula Lima e Karol Conká surante o Woman's Music Event 2024

A 8ª edição do Women’s Music Event (WME), realizada no Teatro Renault, nesta terça-feira (17) em São Paulo, celebrou o protagonismo feminino na música brasileira em uma noite emocionante e cheia de homenagens. A premiação, que tem como objetivo reconhecer mulheres que se destacam no mercado musical, trouxe como grandes homenageadas a cirandeira Lia de Itamaracá, patrimônio vivo de Pernambuco, e a icônica Nara Leão (1942-1989), a eterna Musa da Bossa Nova.





A cerimônia premiou artistas em categorias votadas tanto pelo público quanto por um júri técnico. Destaque para Luísa Sonza, Ludmilla e Liniker, que brilharam nas categorias de voto popular. Além disso, o evento consagrou talentos emergentes, reafirmando o compromisso com a diversidade e inclusão no cenário musical.





Entre os premiados, categorias como Compositora, DJ, e Produtora Musical evidenciaram a pluralidade de vozes e estilos que compõem a música brasileira. Confira as principais vencedoras:





Categorias voto técnico





Diretora de videoclipe: Joyce Prado

Empreendedora musical : Adriana Barbosa

Jornalista musical: Fabiane Pereira

Produtora musical : Ana Frango Elétrico





Profissional do ano: Michelly Mury

Radialista: Roberta Martinelli

Compositora : Melly

Instrumentista: Josyara

*Categorias voto popular





Álbum: “Caju” – Liniker

Cantora: Luísa Sonza

DJ: Clementaum

Música Alternativa: “Você Parece Com Vergonha” – Ajuliacosta





Música latino-americana: “Alibi” – Sevdaliza feat. Pabllo Vittar e Yesult

Música mainstream: “Caju” – Liniker

Melhor show: Luísa Sonza – Rock in Rio

Videoclipe: “Saudade de Você” – Duda Beat

Revelação: Zaynara