Reprodução Eliezer diz que funcionário desviou dinheiro em meio à internação do filho com Viih Tube

Enquanto enfrentavam a internação do filho recém-nascido Ravi, diagnosticado com enterocolite, Eliezer e Viih Tube descobriram que um funcionário desviava dinheiro das empresas deles. O golpe aconteceu ao longo dos 19 dias em que o casal estava focado na recuperação do bebê.

Através do Instagram, Eliezer explicou que o funcionário se aproveitou do momento de instabilidade e ausência deles nos negócios. “Descobrimos que uma pessoa do nosso financeiro estava desviando dinheiro para a conta dela. Ela sabia que, naquele período, não estávamos monitorando de perto as transações das três empresas. Foi um valor muito grande desviado em poucos dias”, relatou.

O prejuízo, segundo o ex-BBB, chegou a R$ 15 mil. Apesar do golpe, o casal decidiu não acionar a Justiça imediatamente, dando a chance do funcionário devolver o dinheiro. A assessoria da dupla ainda revelou que foi estipulado um prazo para a devolução.

Ainda no desabafo, Eliezer compartilhou que a descoberta do golpe aconteceu em um momento de oração, quando teria recebido um sinal divino por meio da música gospel “A Casa é Sua”, de Gabriel Henrique. “Numa parte da música fala assim: ‘Eu tiro a sujeira e deixo limpo’. Deus age rápido. Tudo o que Ele promete, Ele cumpre”, concluiu.