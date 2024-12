Instagram/@pretagil Preta Gil exibe novo visual antes de cirurgia









Preta Gil compartilhou em suas redes sociais, no dia 16, um vídeo cheio de energia exibindo seu novo visual. No registro, a cantora aparece dançando com amigos ao som de "Desaprontei", novo hit de Ivete Sangalo.





A mudança no visual inclui um corte mais curto e iluminado comluzes, marcando a despedida do cabelo longo que a acompanhava há anos.





A transformação acontece na mesma semana em que Preta passará por uma nova cirurgia, parte do tratamento contra o câncer. A artista foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023 e tem compartilhado sua jornada com os seguidores de forma transparente.