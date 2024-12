Reprodução/Instagram Juju Salimeni exibe corpo sarado em biquíni





Juju Salimeni , de 38 anos, compartilhou nesta segunda-feira (16) uma série de fotos no Instagram, exibindo sua forma física em um biquíni combinado com meia arrastão. Na legenda, a apresentadora refletiu sobre sua personalidade: "Tenho uma alma muito prolixa e uso poucas palavras. Sou irritável e firo facilmente. Também sou muito calma e perdôo logo. Não esqueço nunca. Mas há poucas coisas de que eu me lembre".



A publicação teve grande alcance e levou os fãs da influenciadora à loucura. "Que Deusa, sensacional", escreveu uma seguidora. "Gostosa demais", disse outra pessoa.

Recentemente, Juju revelou ter perdido 10 kg, resultado de uma rotina intensa de treinos e dieta rigorosa. Ela compartilhou que sua cintura reduziu de 70 cm para 68 cm, e suas coxas agora medem 64 cm. "Perdeu gordura. Perdi centímetros nos lugares certos", afirmou a influenciadora.



A influenciadora também compartilhou curiosidades sobre sua vida pessoal, revelando sua obsessão por academia. Ela mencionou que, mesmo durante viagens de trabalho no exterior, prefere treinar a aproveitar a viagem. "Terminava de gravar e o pessoal ia para o bar, eu ia para a academia", contou Juju.

