Reprodução: Instagram Bruna Biancardi e Mavie

Momento fofura! Bruna Biancardi derreteu a web nesta terça-feira (17) ao compartilhar um vídeo fofíssimo de Mavie, sua filha de 1 ano e meio com Neymar, dançando a música infantil Pintinho Amarelinho.





No início do vídeo, Bruna chama a atenção da pequena para o vestido com estampas de passarinhos e a incentiva a cantar e dançar. Mavie , animada e sorridente, acompanha a canção e, no final, ainda manda um beijo simpático para a câmera.





Recentemente, a influenciadora emocionou os fãs ao publicar um vídeo especial celebrando o primeiro ano de Mavie , narrado por Davi Lucca, primogênito de Neymar . “Você é tão amada, filha, tão desejada... Oro para que possamos sempre te mostrar o melhor caminho e para que você continue espalhando sua luz por onde passar. Te amamos, pequena!”, declarou Bruna.