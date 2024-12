Divulgação Ator Claudio Cinti





Claudio Cinti , de 59 anos, conhecido por sua participação em humorísticos como Zorra Total e Os Caras de Pau , além de papéis em novelas da Globo como Fuzuê e Bom Sucesso , fez um pedido emocionante aos seguidores nesta terça-feira (17). O ator, que também trabalha como taxista para complementar a renda, está afastado de suas atividades devido à recuperação de uma cirurgia e enfrenta dificuldades financeiras.

“Eu ainda preciso do abraço de vocês. Sigo me recuperando, mas ainda sem poder trabalhar, por isso, continuo precisando da ajuda de vocês... quem puder dar essa força”, escreveu o artista, pedindo doações via Pix. Ele destacou que as contribuições recebidas anteriormente permitiram pagar as despesas de novembro, mas agora precisa de ajuda para atravessar dezembro. “Quem puder compartilhar também ajuda bastante. Desde já agradeço demais.”

Em nota divulgada por amigos, foi informado que Claudio passou por uma nova cirurgia no dia 2 de dezembro, considerada bem-sucedida. Apesar disso, ele ainda precisa de repouso e uma dieta especial para ganhar peso, já que está cerca de cinco quilos abaixo do ideal. A nota também mencionou que o ator cansa facilmente e segue sem previsão para retomar as corridas de táxi, sua principal fonte de renda estável.

Claudio enfrentou sérias complicações de saúde em outubro deste ano, quando foi internado devido a uma septicemia (infecção generalizada). Na ocasião, ele passou por hemodiálise e uma cirurgia renal. Apesar de já poder realizar trabalhos como ator, médicos recomendam moderação enquanto ele continua a recuperação. O motivo da cirurgia mais recente não foi divulgado.