Gabriela Naccari Regina Duarte





É inegável o poder que Regina Duarte exerce sobre os telespectadores, nesta segunda-feira dia 16/12, esteve no programa Se Lig , exibido pelo Portal IG , na estréia do novo quadro: “A Era de Ouro das Novelas”.

Apresentado por Alexandre Contini , a atração trouxe para a bancada o ator Fábio Villa Verde , que além de dirigir o conteúdo, também foi colega de Regina na primeira versão de “Vale Tudo”.

O programa abordou temas importantes sobre a “Era de Ouro”, tempo que o Brasil parava para saber: “Quem matou Odete Roitman” e perguntados o que acham da nova produção da Globo, o Remake de “Vale Tudo”, Fábio e Regina opinaram:

"Eu tenho medo", afirma Fábio. " Óbvio que vou torcer pelos colegas que estão fazendo e se dedicando, mas a obra “Vale Tudo” tem um lugar especial na memória do brasileiro e deveria ser mantida nesse lugar".

Regina concorda com o colega e vai além. "Por que não faz um filme?", questiona atriz. "Um filme é uma outra linguagem, você mostra a história de um outro ângulo".

A atriz analisa o cenário da sétima arte no Brasil e enaltece o trabalho de Fernanda Torres e de Walter Salles , diretor do filme: “Eu Ainda Estou Aqui”. "Fernandinha Torres, Meu Deus… me deu uma vontade de fazer cinema. Que roteiro, que direção maravilhosa"

O episódio também conta os bastidores de Helena de Por Amor , Viúva Porcina de Roque Santeiro e um caso na época de Malu Mulher que foi agredida verbalmente durante um vôo para as gravações. "Ele gritou comigo: “Eu não deixo minha mulher ver esse programa subversivo”', recordou.

O Se Lig vai ao no Portal IG toda segunda-feira as 13:00, sendo reprisado no mesmo horário às quartas-feiras.

E todos os meses irá ao ar um novo episódio do novo quadro “A Era de Ouro das Novelas”, com um artista dos tempos áureos da telenovela nacional.

Gabriela Naccari Alexandre Contin, Regina Duarte e Fábio Villa Verde