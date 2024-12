Reprodução Diane Delano





A atriz americana Diane Delano , conhecida por seus papéis em séries como ' Popular ' e ' Northern Exposure ', morreu aos 67 anos em sua casa, em Los Angeles . A informação foi confirmada pelo site TMZ na noite desta segunda-feira (16). Diane foi diagnosticada recentemente com uma doença, mas o representante da artista não divulgou detalhes sobre a causa da morte.

Dona de uma carreira sólida e marcante, Delano brilhou como Santa Bárbara Semanski em Northern Exposure, sucesso da CBS nos anos 1990, e deu vida à Irmã Beech no filme O Homem de Palha (2006), estrelado por Nicolas Cage .

Na série adolescente Popular (1999-2001), Diane se destacou ao interpretar Bobbi Glass, uma personagem lembrada até hoje pelos fãs. Seu talento também marcou presença em produções de peso como a novela Days of our Lives, onde viveu Hilda Van Beno, e o aclamado Plantão Médico (ER), no papel de Stella Willis.

Seu último trabalho foi em 2021, quando participou de dois episódios da série Família Upshaw, da Netflix , como Jan.

Diane Delano deixou um legado de personagens carismáticos e atuações memoráveis, consolidando seu espaço na TV e no cinema como uma artista versátil e querida pelo público.