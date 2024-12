Reprodução Éder Militão presenteia Tainá Castro com carrão de luxo e valor impressiona; veja

Éder Militão surpreendeu Tainá Castro com um presente milionário nesta segunda-feira (16). O zagueiro do Real Madrid e jogador da Seleção Brasileira deu à influenciadora uma picape personalizada da Brabus, baseada no modelo Mercedes-AMG G63, com valor estimado em R$ 4,3 milhões.

Tainá compartilhou imagens do veículo em seu perfil no Instagram, posando ao lado do marido e do novo carro. “Obrigada, meu amor. Qualquer outra pessoa jamais seria você”, escreveu na publicação. Militão respondeu nos comentários: “Te amo”.

O modelo Brabus 800 4x4 Superblack é uma versão exclusiva do SUV alemão, com motor V8 biturbo de 4.0 litros, que entrega 800 cavalos de potência. O veículo conta com detalhes em fibra de carbono e é produzido sob encomenda, se destacando pelo caráter de luxo e exclusividade.





Esse presente se soma à lista de itens luxuosos que o jogador deu à mulher. Em julho, o atleta a presenteou com um anel da grife francesa Van Cleef & Arpels, avaliado em R$ 80 mil por unidade. A joia é feita de ouro amarelo 18 quilates e adornada com pedras de diamante.

Tainá Castro está envolvida em uma polêmica de quarteto amoroso e troca de casais. No final de 2023, a ex-namorada de Éder Militão, Karoline Lima, iniciou um relacionamento com Léo Pereira.

Coincidentemente ou não, Éder Militão passou a ser visto com frequência na companhia de Tainá Castro. Viagens da estudante à Espanha intensificaram os rumores de um romance com o atleta do Real Madrid.

