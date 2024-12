Reprodução/Instagram Cristiana Oliveira

Cristiana Oliveira , aos 60 anos, revisitou a trajetória como símbolo sexual nos anos 90 e falou sobre a experiência de posar para a Playboy em 1992, em entrevista ao Splash Encontra, do UOL. A atriz, conhecida pelo papel como a sensual Juma em Pantanal, da TV Manchete, revelou os desafios enfrentados durante os ensaios fotográficos da revista masculina.

Inicialmente, Cristiana contou que se sentiu desconfortável nos primeiros dias de ensaio, mas com o tempo foi se adaptando à ideia de expor seu corpo. "Nos primeiros três dias, não me senti confortável. No quarto dia, eu já andava pelada na frente dos outros. É uma questão de você aprender a lidar com o próprio corpo", afirmou a atriz, que até a década de 1990 teve dificuldades com sua imagem.





Cristiana explicou que a participação na Playboy foi mais uma construção de personagem do que uma representação de si mesma. "Mas aquilo era uma personagem, não era a Cristiana. Eu nunca fui sexy, eu, Cristiana, nunca quis fazer a linha, nunca", destacou, ao refletir sobre a pressão de ser vista como um ícone sexual.

Além disso, ela comentou sobre a relação da nudez com sua imagem, especialmente em Pantanal. Cristiana afirmou que o contexto da novela, em que interpretava uma personagem quase indígena, fez com que a nudez tivesse um sentido dentro da história. "A Juma, ela era uma índia, quase, né, então a nudez dela estava dentro do contexto", explicou. Contudo, em outras produções, a atriz sentiu desconforto com o uso da nudez apenas para atrair atenção, o que a fez repensar a forma como a sensualidade era explorada em sua carreira.