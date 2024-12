Reprodução Instagram Vera Viel





Vera Viel, de 49 anos, compartilhou em suas redes sociais, na manhã deste domingo (15), os efeitos que vem sentindo com a radioterapia. Há cerca de dois meses, a apresentadora passou por uma cirurgia para remover um tumor na perna — um sarcoma sinovial, tipo raro de câncer localizado em sua coxa. Na nova postagem, ela exibiu a cicatriz resultante do procedimento e desabafou sobre as etapas do tratamento.

"Minha cicatriz representa a minha fortaleza, ela me faz lembrar que sou mais forte do que eu imaginava, ela é a marca da prova de que um dia fui capaz de vencer o que já me tentou destruir. Ela é a marca eternizada na minha pele e na minha alma", iniciou na legenda de sua publicação,



No total, a esposa de Rodrigo Faro fará 33 sessões. "Faltam 7 sessões de radioterapia para terminar, de ontem pra hoje tenho sofrido um pouquinho mais com as reações na pele, o processo é dolorido, mas a vitória será grande em nome de Jesus", finalizou, relatando sobre os efeitos da radioterapia.





Em setembro, Vera percebeu a presença de um nódulo em sua perna e, após exames, foi diagnosticada com um Sarcoma Sinovial, um tipo de tumor raro e maligno. No dia 11 de outubro, um dia antes de seu aniversário, ela foi submetida a uma cirurgia que durou seis horas para a remoção do tumor.

Um mês depois do procedimento, Vera iniciou as sessões de radioterapia na região da perna. A esposa de Faro explicou que o tratamento é rápido, com duração de poucos minutos, mas mencionou ter sentido alguns efeitos colaterais leves.