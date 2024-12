Reprodução/TikTok A influenciadora Annie Niu com sua irmã, que faleceu há 5 anos





Com uma história marcada por um contexto bastante comovente, a influenciadora Annie Niu decidiu poupar seus familiares mais distantes de uma notícia dolorosa: a morte de sua irmã gêmea, ocorrida há cinco anos em decorrência de meningite viral.

A história ganhou visibilidade após Annie publicar, há dois dias, um vídeo em seu perfil no TikTok, onde conta com 220 mil seguidores. O conteúdo já ultrapassa 6 milhões de visualizações. Nas imagens, a influenciadora aparece emocionada e revela que "finalmente contou para a família que sua irmã gêmea faleceu há cinco anos".

A revelação gerou grande repercussão entre os internautas, que ficaram curiosos para entender os detalhes do caso. "Eu não contei aos meus avós e a parte mais distante da família que minha irmã morreu. Foi uma decisão do meu pai contar só agora em julho, no leito de morte da minha avó, que minha irmã morreu e a estava esperando 'do outro lado'".

No vídeo, Annie explica que optou por esconder a morte dos avós devido à idade avançada deles, temendo o impacto emocional que a notícia poderia causar.





Desde 2022, ela já havia abordado o assunto em outras publicações, onde relatou que, para manter a ilusão, fazia ligações e fingia ser sua irmã gêmea, além de inventar justificativas para evitar visitas presenciais, já que seus avós moram longe.

Apesar de algumas críticas, com pessoas afirmando que os parentes "tinham o direito de saber a verdade", Annie defendeu sua escolha, destacando os riscos de expor idosos a uma notícia tão traumática.

Nos comentários, muitos internautas compartilharam experiências semelhantes, trazendo relatos pessoais sobre decisões parecidas em suas próprias famílias. "Minha avó teve um derrame meses depois que minha irmã faleceu. Eu entendo completamente", disse uma seguidora.

"Sinto muito, Annie, é muito altruísta da sua parte fazer isso para proteger seus avós, mesmo que seja doloroso", lamentou outra. "Eu sou africano e faço isso com minha avó. Ela ainda não sabe que minha mãe faleceu e já faz 7 anos que nós apenas dizemos a ela que ela está no trabalho", contou mais um.