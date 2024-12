Reprodução/Instagram Mc Mirella protege partes íntimas apenas com fita





MC Mirella , de 26 anos, aproveitou a quinta-feira (12) para renovar o bronzeado e, como de costume, compartilhou o momento com seus seguidores. A cantora e criadora de conteúdo adulto chamou a atenção ao exibir a marquinha de biquíni, cobrindo as partes íntimas apenas com fita adesiva, em um registro que rendeu elogios e interações de seus fãs.

Recentemente, MC Mirella se envolveu em um desentendimento público com seus pais. A artista revelou nas redes sociais que havia pedido para os dois deixarem a casa onde viviam juntos. Segundo ela, a convivência estava afetando negativamente sua saúde mental.

“Vocês já devem ter me visto falando sobre a importância de honrar os pais, e acredito muito nisso. Mas acho que tudo tem limite. O narcisismo presente no dia a dia é algo que, às vezes, a gente não quer aceitar, mas está ali. Estou no meu limite, e isso tem me causado muitas coisas”, desabafou Mirella em um vídeo, explicando o desgaste emocional que enfrentava.

Veja galeria de fotos



Mc Mirella protege partes íntimas apenas com fita Reprodução/Instagram MC Mirella posa nua em uma lareira Reprodução X, antigo Twitter MC Mirella faz topless Reprodução X, antigo Twitter