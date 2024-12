Reprodução/Instagram - 03/05/2022 Ex-BBB Gustavo Marsengo revela entrave para casamento com Laís Caldas: "Vacilei"

O casamento de Gustavo Marsengo e Laís Caldas, planejado para 2024, foi adiado. Em uma entrevista ao podcast "De Hoje a Oito com Kadu Brandão", o ex-BBB explicou que o motivo do adiamento foram questões burocráticas.

Noivos desde o Natal de 2023, o casal de ex-BBBs queria oficializar a união ainda neste ano, mas encontrou obstáculos no processo da documentação.

"Vacilei, né? Para me defender, eu queria casar esse ano, mas fui impedido pela burocracia que reina nesse país. Coisa complicada. A gente vai ao cartório e tem que atualizar a certidão de nascimento. Já demora isso. Aí você tem que voltar com as testemunhas. Até conseguir fazer tudo demorou um pouco", contou Gustavo.

Apesar do contratempo, Lais Caldas e Gustavo já definiram uma nova data para o casamento. "A gente vai casar em fevereiro. Ficou marcado para o dia 1° de fevereiro no civil. Vai ser só pai, mãe e irmão. Mais para frente a gente faz a festa", revelou o ex-BBB.