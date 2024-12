Reprodução/Instagram Ludmilla encerra show mais cedo após passar mal em navio do Belo





A cantora Ludmilla passou mal durante sua apresentação no show do cruzeiro temático de Belo na madrugada desta quarta-feira (11). Segundo relatos de um paparazzo presente, a cantora interrompeu o espetáculo após 40 minutos, desligando as luzes do palco para se recuperar de um mal-estar causado por enjoo.

O evento, que partiu de Santos, São Paulo, na última segunda-feira (9), segue rumo à Rota do Sol, no sul do Brasil, com ingressos esgotados. Com uma programação repleta de atrações musicais, o cruzeiro celebra a carreira de Belo e de outros grandes artistas da música brasileira.

Além de Ludmilla, nomes como Thiaguinho, Turma do Pagode, Ferrugem e Pixote animam o público a bordo. Um dos momentos mais aguardados é a turnê comemorativa de 30 anos do grupo Soweto, relembrando o início da trajetória de Belo. O cantor também promete encantar os fãs com o espetáculo especial Belo In Concert, no qual revisitará os maiores sucessos de sua carreira em um formato mais intimista.