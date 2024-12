Reprodução/ Globo Helóisa Périssé no "Que História É Essa? Porchat"

Heloisa Périssé está sendo cotada para retornar às novelas em 2025, após um hiato de oito anos longe das telinhas. A Globo negocia para que a artista assuma o papel da vilã na novela das 18h "Êta Mundo Melhor!", uma continuação do folhetim "Êta Mundo Bom!".



Segundo as informações da coluna Play , do jornal O Globo , a estreia da novela está prevista para o dia 9 de junho de 2025. O papel da atriz seria Zulma, uma dona do orfanato onde o filho de Candinho (Sergio Guizé) vai morar no início da história. A loira ainda seria prima do personagem Ernesto, interpretado por Eriberto Leão, personagem da primeira novela e que volta neste segundo produto.

O último trabalho de Heloisa nas telinhas foi em "Novo Mundo", em 2017, participando apenas de três capítulos na trama. A atriz tem se dedicado atualmente na produção de séries, como em "A Vila", que terminou em 2020, e "Cine Holliúdy", finalizada em 2023.

Além disso, a contratada da Globo participou de atrações de competição da emissora, como o "The Masked Singer Brasil", em sua segunda temporada, e o "Dança dos Famosos", na temporada de 2023. Ela tem se dedicado também à apresentação do programa "Desencontro de Gerações", do GNT.

Êta Mundo Melhor!

A novela será a substituta de "Garota do Momento" na faixa das 18h. Ambientada em 1950, a trama seguirá a vida de Candinho triste após o sumiço do seu filho, além de estar em luto pela morte de sua mãe. A herança de Anastácia, interpretada por Eliane Giardini, acarretará em atritos na família.

Quem volta para a trama é Sandra, personagem de Flávia Alessandra, que está presa e se junta ao irmão Celso, interpretado por Rainer Cadete, para conseguir fugir e roubar a fortuna de Candinho.