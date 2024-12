Reprodução Sabrina Sato abre o coração sobre o acidente da filha, Zoe: "Chorei mais que ela"

Sabrina Sato, 43 anos, abriu o coração ao falar do acidente que deixou a filha, Zoe, de seis anos, com o cotovelo fraturado. A menina, fruto do relacionamento com Duda Nagle, precisou imobilizar o braço após cair enquanto praticava hoverboard.

A apresentadora admitiu que o momento foi difícil para ela. "Chorei muito, mais do que ela. Saber que ela vai passar parte das férias com o braço engessado foi de cortar o coração", contou ao Splash. Ainda assim, Sabrina se esforçou para enxergar o lado positivo. "Isso é sinal de que ela é uma criança que brinca, que se joga. É corajosa. Sempre dá para olhar pelo lado bom."

Duda Nagle, que presenciou a queda, revelou como tentou manter a calma diante da situação. "O papel do pai é estabilizar. Vi que ela ainda conseguia movimentar o braço, e a fratura parecia menos grave do que poderia ser. Foi só a pontinha do osso. Com quatro a seis semanas, ela estará totalmente recuperada", afirmou.

O ator também refletiu sobre o aprendizado que o episódio trouxe. "Achei que ela já tinha dominado o hoverboard, mas o excesso de confiança é perigoso. É sempre um equilíbrio difícil entre dar liberdade e proteger demais", admitiu.

Ainda na conversa, Sabrina relembrou momentos da infância que a ajudaram a encarar o episódio com mais leveza. "Sempre fui muito arteira, caía de bicicleta, me machucava na ginástica olímpica, mas nunca cheguei a quebrar nada", contou.

Apesar da dificuldade de ter o braço imobilizado, a apresentadora incentivou Zoe a ver o lado divertido da situação. "Falei para ela: 'Zoe, agora você está com gesso e suas amigas podem assinar. Vamos aproveitar isso'. Criança precisa aprender a superar as dificuldades com leveza", concluiu.