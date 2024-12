Reprodução Luana Piovani e Neymar

Neymar, de 32 anos, entrou com uma ação judicial contra Luana Piovani, 48, alegando difamação e injúria. O jogador pede uma indenização de R$ 50 mil e a condenação da atriz por declarações feitas no Instagram, onde o chamou de "traidor de mulher grávida" e "péssima influência para crianças".

De acordo com a ação, as publicações aconteceram em maio e junho deste ano, quando Luana utilizou seu perfil no Instagram para criticar o atleta. As informações foram divulgadas pelo Portal Léo Dias.

"Nos dias 28 de maio de 2024, 30 de maio de 2024 e 1º de junho de 2024, por meio de publicações de ‘Stories’ em seu perfil na rede social Instagram (@luapio), Luana Piovani difamou e injuriou continuadamente o querelante Neymar da Silva Santos Júnior e ofendeu a sua reputação, a sua dignidade e o seu decoro com as seguintes declarações proferidas pela rede mundial de computadores, o que facilitou a divulgação das ofensas contra a honra", apontou a defesa do jogador.

A polêmica teve início quando Piovani criticou uma parceria de Neymar para o desenvolvimento de imóveis de luxo no Nordeste. Na ocasião, a atriz disse que o atleta era um "péssimo exemplo" e reforçou suas críticas ao questionar o caráter dele. Neymar rebateu: "Era uma ótima atriz, não tem nada para falar de você, mas agora tem que enfiar um sapato na tua boca com essa falação de merda."

As trocas de acusações escalaram, com Luana afirmando que o jogador era "um péssimo pai, péssimo homem e péssimo cidadão". Além disso, ela trouxe à tona as traições de Neymar durante a gestação de Mavie, filha dele com Bruna Biancardi. "Alguém que traia uma mulher grávida três vezes durante a gestação não pode ser um bom pai, porque não respeita a mãe dessa criança", declarou Luana.