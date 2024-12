Laís Seguin Megan Fox levanta suspeitas de gravidez em clipe de Machine Gun Kelly

Megan Fox decidiu colocar fim ao relacionamento com Machine Gun Kelly durante o feriado de Ação de Graças. Conforme informações do site TMZ, a separação aconteceu depois que a atriz encontrou mensagens suspeitas no celular do cantor. Grávida do primeiro filho do casal, ela interrompeu a viagem que faziam e rompeu a relação.

O casal começou o romance em 2020 e anunciou o noivado em 2022. O momento foi marcado por um anel de noivado avaliado em cerca de R$ 1,8 milhão, com um design exclusivo que simbolizava o vínculo intenso entre os dois. No entanto, o relacionamento foi pontuado por crises. Em fevereiro deste ano, Megan apagou fotos com o cantor nas redes sociais e deixou de segui-lo, levantando rumores de término que, à época, foram superados.

Agora, as atenções se voltam para a gestação de Megan, que espera o bebê para março de 2025. Este será o quarto filho da atriz, que já é mãe de três meninos de um relacionamento anterior com Brian Austin Green. Megan encara mais uma mudança significativa em sua vida pessoal, enquanto lida com o término sob os olhares do público.