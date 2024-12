Reprodução Leandro e Leonardo

Um homem entrou na Justiça para ser reconhecido como filho do cantor Leandro, que formava dupla com Leonardo e faleceu em 1998, vítima de câncer. A ação judicial já está na fase de análise genética, utilizando material fornecido por Thiago Costa, filho biológico do sertanejo.

De acordo com informações divulgadas pelo Portal Léo Dias, a mãe do autor, Vanilde Maria de Jesus, teria tido um relacionamento com o cantor antes dele se tornar famoso. À época, ela trabalhava em uma casa de advogados, onde conheceu Leandro, cujo nome verdadeiro seria Luiz. Após a gravidez, Vanilde optou por não buscar o reconhecimento da paternidade, mesmo tendo sido aconselhada a fazê-lo.

O autor da ação afirma que descobriu a possível relação com o artista somente após a morte do padrasto, quando um amigo da família o informou que Leandro poderia ser seu verdadeiro pai biológico. Anos depois, decidiu buscar a comprovação judicial.

Lyandra Costa, filha de Leandro, confirmou a existência do processo, mas disse que não tem detalhes sobre o caso. “Quem cuida dessas questões são os meus advogados. Não tenho muito conhecimento porque, até agora, nada foi confirmado”, declarou ao portal que divulgou as informações.

O resultado do exame de DNA, que pode comprovar o vínculo familiar, é aguardado para as próximas semanas. O caso segue em segredo de Justiça.