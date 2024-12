Reprodução Fabiana Justus volta ao hospital em meio a tratamento de câncer: 'Rezem por mim'

Fabiana Justus, 38 anos, retornou ao hospital nesta terça-feira (10) para realizar um mielograma, exame importante no acompanhamento do tratamento contra a leucemia mieloide aguda. Diagnosticada em janeiro, ela enfrentou meses de internação e passou por um transplante de medula óssea no final de março.

Em uma publicação nas redes sociais, Fabiana apareceu sentada em uma maca, usando roupas casuais e confortáveis, enquanto aguardava o exame. “Nem dormi de ansiedade... Rezem por mim! Mais um mielograma. Limpo, se Deus quiser”, escreveu.

Em tom otimista, ela mostrou positividade e pediu uma corrente de orações aos seguidores: “Fabi Baboa pronta para mais um resultado maravilhoso! Vamos que vamos! Rezem por mim. Ajuda demais essa corrente de energias maravilhosas.”

Após o procedimento, ela surgiu com roupas hospitalares, enquanto segurava uma xícara de café. “Agora é aguardar os resultados... que serão maravilhosos, se Deus quiser!”, disse.

Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, um tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos do sangue, e exige um tratamento intensivo. Durante o início do ano, ela enfrentou sessões de quimioterapia, passou pelo transplante de medula óssea, além de um rigoroso isolamento devido à baixa imunidade.

Embora exames recentes não mostrem sinais da doença, o tratamento segue com medicamentos de manutenção para prevenir recaídas.