Assistido por 2,5 milhões de espectadores, Ainda Estou Aqui , do diretor Walter Salles , ganhou um novo feito. O jazigo familiar onde foi enterrada Eunice Paiva ganhará uma visitação no próximo sábado (14), a partir das 15h15, no Cemitério do Araçá , em São Paulo.

A excursão tem a duração de três horas e é organizada pelo idealizador do projeto O Que Te Assombra? , do roterista Thiago de Souza . A inscrição pode ser feita no link do perfil do projeto no Instagram. A visita será mediada pela historiadora Viviane Comunale .

O cemitério abriga obras de alguns artistas como Victor Brecheret, Eugênio Prati e Gildo Zampol. Além disso, o milagreiro “Menino Guga”, o policial em processo de canonização, Sargento Barbosa Andrade, sepultado no mausoléu da PM, e alguns artistas, como as atrizes Cacilda Becker e Nair Bello também descança no local.

Ainda Estou Aqui retrata o início da década de 1970, quando o Brasil enfrentou o endurecimento da ditadura militar. No Rio de Janeiro, a família Paiva - Rubens, Eunice e seus cinco filhos - vive à beira da praia em uma casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece.

Fernanda Torres , que interpreta Eunice, foi indicada ao Globo de Ouro 2025 na categoria de Melhor Atriz por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui . O longa, dirigido por Walter Salles , também foi indicado na categoria de Melhor Filme de Língua Estrangeira.

Além da indicação ao Globo de Ouro , Torres é considerada uma das favoritas para concorrer ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Atriz.