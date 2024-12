Divulgação/Rede Globo Fernanda Montenegro e a filha, Fernanda Torres





Fernanda Montenegro não segurou a emoção pela indicação da filha Fernanda Torres ao Globo de Ouro 2025 na categoria de Melhor Atriz de Filme de Drama por Ainda Estou Aqui , de Walter Salles. A atriz se manifestou em uma mensagem compartilhada nos Stories de seu Instagram.

"Fernanda Torres tem um trabalho extraordinário, tem que ser reconhecido. Fico muito comovida com a indicação de minha filha ao Globo de Ouro", disse Fernandona no Stories do Instagram. Ela compartilhou posts do perfil oficial do prêmio com as indicações.

Ainda Estou Aqui foi premiado em festivais no Brasil e no exterior, e Fernanda Torres recebeu uma homenagem do Critic's Choice Awards.

Vale lembrar que Fernanda Montenegro também já foi indicada à premiação pelo seu papel em Central do Brasil, de 1998.

O Globo de Ouro acontece no dia 5 de janeiro de 2025, a partir das 20h. A 82ª edição terá Nikki Glaser no comando da premiação, que acontecerá em Beverly Hills, California, nos Estados Unidos.

