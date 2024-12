Reprodução Filha de Valdemiro Santiago sofre tentativa de sequestro; pastor se pronuncia

Seis homens armados invadiram a fazenda de Valdemiro Santiago, em Santa Isabel, na Grande São Paulo, na manhã desta sexta-feira (6). Segundo informações do G1 e do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o grupo tentou sequestrar a filha do pastor, mas a ação foi frustrada. Três suspeitos foram presos até o momento, incluindo um funcionário da família, que teria colaborado no crime.

A polícia foi acionada por volta das 10h30, quando o Copom recebeu um alerta sobre um possível roubo na propriedade. Durante as buscas, dois suspeitos confessaram que o plano era fazer a filha de Valdemiro refém. Outros seis homens, incluindo o funcionário, foram encontrados na mata perto do sítio com objetos roubados.

No momento da invasão, Valdemiro e sua filha não estavam na fazenda, mas o local estava sendo preparado para receber um encontro de pastores. Em entrevista ao programa "Tá Na Hora", do SBT, o líder religioso tranquilizou os seguidores. “Estou bem, minha esposa, meus netos e filhos também. Meu sítio é simples. Estou tranquilo, graças a Deus”, declarou.

Valdemiro, conhecido como líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, já teve sua fortuna estimada em R$ 1,4 bilhão pela Forbes em 2020. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, e o pastor agradeceu por estarem todos seguros.