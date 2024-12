Reprodução "Miss Cinturinha" é submetida a raio-x após suspeitas de que retirou costela; veja fotos

Eduarda Jochims, apelidada de "Miss Cinturinha" por sua medida de 58 cm, precisou realizar um exame de raio-x para comprovar que não retirou costelas. A exigência foi feita por uma organização de concurso de beleza, que proíbe alterações cirúrgicas desse tipo.

Segundo Eduarda, as suspeitas surgiram durante uma etapa do concurso. "Ninguém acreditou, acharam que eu tinha tirado costelas e me reprovaram na seletiva de biquíni. Então, me pediram o exame e fiz no mesmo dia, não tinha nada a esconder. Foi engraçado ver quando mostrei o resultado (risos). Agora vou em busca do título. Não corro o risco de ninguém dizer que estou trapaceando", contou.

A influencer afirma que o corpo é resultado de hábitos saudáveis e declarou que não faz dietas exageradas. "Levo uma vida equilibrada, feliz e leve. Não vivo a ditadura fitness, não sou daquelas que leva marmita para todo lugar, que faz exercício por obrigação ou entra em dietas da modinha. O único segredinho para manter a cinturinha é o vacum [exercício de contrair e soltar o abdômen]. Faço todo santo dia pela manhã e à noite, antes de dormir", explicou.

Eduarda defende uma visão mais positiva sobre os padrões de beleza e a competição entre mulheres. "Eu sonho com o momento em que mulheres vão apoiar outras mulheres. Essa competição estética é muito desconfortável e não leva a lugar nenhum. Cada uma tem seu valor e sua beleza, e isso deveria ser o foco. Vou seguir dentro dessa ideia no concurso, defender o meu biotipo e fazer um ajuste fino", declarou.

