Reprodução/Instagram Antonio Cicero e a irmã Marina Lima





Marina Lima informou, por meio de suas redes sociais nesta terça-feira (3), que realizará o último desejo de seru irmão, o poeta, escritor e compositor, Antonio Cícero, morto aos 79 anos em 23 de outubro, em Zurique, na Suíça.

A cantora revelou que fará uma apresentação em homenagem a ele na Academia Brasileira de Letras na próxima semana. "No dia 12 de dezembro agora, na Academia Brasileira de Letras, farei uma homenagem ao meu irmão Cícero. Este foi o seu último pedido para mim. Cícero gostava muito do ambiente da Academia, fez amigos verdadeiros lá, pessoas que tinha prazer de encontrar".

Ela segue dizendo: "Então planejo um recital que celebre isso, incluindo lindas canções nossas. A ABL fará uma abertura antes de minha apresentação, com um pronunciamento do seu presidente e leitura de textos escolhidos do Cícero".

Marina ainda completa: "Na minha parte da homenagem, contarei também com Rosiska Darcy de Oliveira e Eduardo Giannetti, dois grandes amigos do Cícero da Academia. Pedi aos dois para estarem comigo. É desta maneira simples e profunda que desejo homenagear a memória do meu irmão e sua passagem como membro dessa ilustre Academia".

O show acontece na quinta-feira, dia 12, na ABL - Av. Presidente Wilson, 203 - Castelo - Salão Nobre, no Rio de Janeiro, às 17:30. Os ingressos podem ser retirados no site da Academia de Letras .

Antonio era compositor, poeta, crítico literário, filósofo, escritor brasileiro e imortal da ABL. Durante sua carreira, se aventurou na composição de algumas músicas que foram imortalizadas pela voz de sua irmã, a cantora Marina Lima e, por outros artistas como Lulu Santos , Adriana Calcanhotto , Maria Bethânia e Guilherme Arantes.