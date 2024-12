Instagra/ @lilyphillips_s Lily Phillips quer quebrar tal recorde

A criadora de conteúdo adulto Lily Phillips, de 23 anos, afirmou que possui uma vontade quebrar o recorde de relações sexuais. O objetivo da influencer é de conseguir ter relações com 1000 homens em 24 horas.



A atriz publicou um anúncio onde está recrutando homens para o elenco deste feito. "Seja parte do evento e quebre recorde do ano de 2025", diz o comunicado.

A atual marca é da atriz pornô Lisa Sparks, que teve relações com 919 em um intervalo de um dia em 2004. A gravação aconteceu na Polônia.

Lily afirma que tem "treinado" nos últimos meses para que ela consiga atingir a marca, tendo já tido relações sexuais com 101 homens no intervalo de 14 horas.

No podcast "The Reality Check", a atriz explica que fará sexo com 300 homens em breve: "É como uma luta de boxe. Acho que vou ficar dolorida no final, mas acho que tenho determinação para conseguir."

"Preciso de um quarto com duas portas para que funcione. A logística disso é insana. Uma coisa, que já é difícil, é juntar mil homens ao mesmo tempo, outra coisa é fazer com que eles façam dentro do tempo cronometrado. Espero uma esteira rolante, eles precisam entrar no quarto, penetrar e logo sair."