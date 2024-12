Reprodução Rapper americano preocupa fãs ao se apresentar sentado e com tanque de oxigênio

O rapper norte-americano Dave Blunts preocupou os fãs ao se apresentar sentado e com um tanque de oxigênio ao lado, no festival Juice Wrld, em Chicago, no último sábado (30). O artista de 23 anos já havia mencionado problemas de saúde recentemente, fazendo com que os seguidores pedissem para ele se cuidar mais.

Uma semana antes do show, Dave revelou que precisou ficar internado no hospital após uma consulta de rotina. "Fui fazer um check-up e me pediram para ficar uma semana. Claro que trouxe meu equipamento de estúdio para cá, porque o trabalho nunca para. Os médicos disseram que não é nada muito sério e que eu sairia a tempo para o show", relatou o rapper nas redes sociais.

Apesar do alerta médico, Blunts insistiu em continuar trabalhando e admitiu que escondeu informações para não deixar os fãs preocupados. "Eu não queria contar porque sei que vocês se importam muito comigo e começam a falar coisas exageradas nos comentários, mas estou bem e vou continuar me apresentando, não importa o que aconteça", afirmou.

Em comentários nas redes sociais internautas ficaram impressionados e preocupados com a situação de saúde do cantor. "Meu Deus, eu realmente espero e rezo para que ele esteja bem e comece a jornada para perder peso!", escreveu uma usuária do X. "Eu realmente espero que esse irmão consiga a ajuda que precisa, cara. Isso é triste", concordou outro.

Em novembro, Dave já havia chamado atenção ao se apresentar sentado e ser visto exausto nos bastidores. Em setembro, o rapper compartilhou que estava tentando melhorar hábitos, como trocar elevadores por escadas, mas confessou que ainda estava se adaptando.

Dave Blunts performs while sitting on a couch with an oxygen tank on stage at Juice WRLD Day and calls out Snoop Dogg.

pic.twitter.com/B9OYpFksQS — No Jumper (@nojumper) December 1, 2024