Reprodução Rafa Kalimann rebate após ser acusada de ignorar citação a Exu em samba-enredo

Rafa Kalimann se manifestou nesta segunda-feira (2) após ser criticada por um vídeo que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, a influenciadora aparece desfilando pela escola de samba Imperatriz Leopoldinense durante um evento na Cidade do Samba, mas supostamente não canta um trecho do samba-enredo que cita Exu.

Kalimann negou as acusações e lamentou os julgamentos feitos a partir do vídeo. “Mais uma vez, sou alvo de ofensas e suposições feitas a partir de um pequeno trecho, um recorte que não mostra quem eu sou”, declarou à colunista Fábia Oliveira. “Sou cristã. E minha fé me ensina diariamente a importância de coexistir com diversas religiões.”

A atriz ressaltou que canta a letra completa como parte do compromisso com a arte e a escola de samba, que, em 2025, levará o enredo "Ómi Tútu ao Olúfon - Água fresca para o senhor de Ifón".

“Eu canto o samba-enredo inteiro da minha escola a plenos pulmões porque minha arte está a serviço de todas as histórias, sobretudo as que precisam ser contadas e que não são as minhas. Espero de coração que a gente possa aprender a valorizar as diferenças e enxergar no outro uma oportunidade de diálogo e entendimento, ao invés de julgamento”, destacou.

Rafa, que será musa da Imperatriz Leopoldinense pelo segundo ano consecutivo, reforçou o simbolismo da história dos orixás. “É uma honra poder desfilar na Imperatriz Leopoldinense e, junto a ela, contar a saga de Oxalá ao reino de Oyó para visitar Xangô, uma jornada linda que ensina valores profundos como humildade, resiliência, perdão e respeito mútuo”, afirmou.

Rindo com as partes que a gata não canta do samba. pic.twitter.com/YGdtYWG55s — keeping up with vovó cambinda e vó maria conga (@ehsegredx) November 30, 2024