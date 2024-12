Reprodução Morre passageiro no navio de Maiara e Maraisa após mal súbito; veja detalhes

Um homem de 41 anos morreu após sofrer um mal súbito a bordo do navio temático de Maiara e Maraisa no sábado (30). A embarcação navegava próximo à Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A empresa responsável pela organização do cruzeiro confirmou o falecimento neste domingo (1º) e afirmou que a causa da morte foi natural.

Segundo comunicado oficial, o passageiro estava acompanhado pela esposa e pela filha. “A PromoAção lamenta profundamente o falecimento de um passageiro de 41 anos, ocorrido durante a viagem no navio Maiara e Maraisa. O hóspede sofreu um mal súbito durante a noite e foi encontrado sem vida na manhã deste sábado”, informou a nota.

A organização destacou que a equipe médica do navio foi acionada imediatamente e prestou o suporte necessário à família. “Estamos trabalhando em total colaboração com as autoridades competentes para assegurar que todos os procedimentos sejam realizados de maneira adequada e respeitosa”, acrescentou o comunicado.

As cantoras Maiara e Maraisa não se pronunciaram oficialmente sobre o ocorrido até o momento.