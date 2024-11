Reprodução Rafa Kalimann é criticada após desfile exaltando orixás: 'Não era evangélica?'

A influenciadora Rafa Kalimann foi alvo de críticas nas redes sociais após viralizar um vídeo em que aparece em um desfile-ensaio da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. A polêmica envolve o fato de a ex-BBB se declarar cristã enquanto o samba-enredo exalta os orixás, entidades das religiões de matriz africana.

Na noite de sexta-feira (29), Rafa participou do mini desfile da escola, realizado na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro. Ela ocupa o posto de musa da Imperatriz Leopoldinense para o carnaval de 2025.

Diversos registros de Rafa sambando e cantando o samba-enredo foram compartilhados nas redes sociais, dividindo opiniões. Alguns internautas criticaram a participação da influenciadora no evento devido à religiosidade.

Rafa Kalimann já declarou ser adepta da religião cristã e tem o costume de compartilhar relatos sobre a relação com Deus. Nos comentários das redes sociais, internautas não pouparam críticas. “Não era ela evangélica??? Nada contra, mas o carnaval exalta religiões de matriz africana”, escreveu uma internauta. “Cristão não comemora o carnaval e nem adora a outros Deuses”, opinou outra.

Outra seguidora questionou a postura da influenciadora. “Sério, eu não entendo como a pessoa vai para a célula, igreja e depois fica sambando música falando de orixás. Eu nem sou crente, mas acho que a gente não deve brincar com o sagrado. Se está em uma religião, tem que fazer o certo dentro dela. Ou é, ou não é!”

Apesar das críticas, Rafa também recebeu apoio de outros usuários. “Meu sonho é que todo evangélico respeitasse, visse beleza e fé em todas as religiões. Se religiosidade não fere ninguém, ESTÁ TUDO CERTO, principalmente se a pessoa é de fato cristã, porque Jesus nos ensinou isso. É assim que tem que ser!”, escreveu uma seguidora.

Rindo com as partes que a gata não canta do samba. pic.twitter.com/YGdtYWG55s — keeping up with vovó cambinda e vó maria conga (@ehsegredx) November 30, 2024





Confira a letra abaixo:



Vai começar o itan de Oxalá

Segue o cortejo funfun pro senhor de Ifón, Babá

Orinxalá, destina seu caminhar

Ao reino do quarto Alafin de Oyó

Alá, majestoso em branco marfim

Consulta o ifá e assim

No odú, o presságio cruel

Negando a palavra do babalaô

Soberano em seu trono, o senhor

Vê o doce se tornar o fel

Ofereça pra Exú… um ebó pra proteger

Penitência de Exú, não se deixa arrefecer

Ele rompe o silêncio com a sua gargalhada

É cancela fechada, é o fardo de dever

Mas o dono do caminho não abranda

Foi vinho de palma, dendê e carvão

Sabão da costa pra lavar demanda

E a montaria te leva à prisão

O povo adoeceu, tristeza perdurou

Nos sete anos de solidão

Justiça maior é de meu pai Xangô

No dendezeiro, a justiça verdadeira

(Meu pai xangô mora no alto da pedreira)

Onde o banho de abô pra purificar

Desata o nó que ninguém pode amarrar

Transborda axé no ibá e na quartinha

Pra firmar tem acaçá, ebô e ladainha

Oní sáà wúre! Awure awure!

Quem governa esse terreiro ostenta seu adê

Ijexá ao pai de todos os oris

Rufam atabaques da Imperatriz